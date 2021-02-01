شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة الأبحاث الإكلينيكية، إن «بروتوكول علاج فيروس كورونا سيتم تغييره بسبب إطلاعنا الدائم على مستجدات علاج الفيروس والإحصائيات التي نقوم بها من خلال متابعتنا للحالات المرضية بالفيروس».

وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناه «الحدث اليوم»، أن «الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة وصلت نسبتهم إلى 85% بسبب إصابتهم بفيروس كورونا»، مؤكدة ان «جميع اللجان العلمية في مختلف التخصصات أصبحت الآن تعمل كفريق واحد للسيطرة على فيروس كورونا».