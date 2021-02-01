"سفاح الجيزة وضحاياه الأربعة وتطورات حريق عقار الهرم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

10 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مصنع تنكات منزلية بأكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مصنع لإنتاج تنكات المنازل البلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر، مساء الاثنين.

متهم بقتل زوجته وسيدتين وصديقه.. النائب العام يحيل "سفاح الجيزة" للجنايات

أمر النائب العام، اليوم الاثنين، بإحالة المتهم قذافي فراج، إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل "صديقه"- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

45 طفاية و3 ساعات حاسمة.. أسرار جديدة في حريق برج "دائري الهرم"

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثالثة عصر يوم السبت الماضي، كر وفر صراخ وعويل الكل يعمل كخلية نحل أملا في منع الكارثة.

تصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني متاخم للطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة شمال الجيزة.

المرور: فتح حركة السيارات أعلى "دائري الهرم"

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن انتهاء التحويلات المرورية بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل داخله النيران بالقرب من الطريق.

مستند| حذرت من الخروج على الآداب العامة.. لماذا برأت المحكمة حنين حسام؟

أودعت الدائرة الثالثة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار عبدالقادر صبري، حيثيات حُكمها القاضي ببراءة المتهمين حنين حسام ومحمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين، وإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتغريمهما 300 ألف جنيه لكل منهما بقضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الدعارة ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيثيات الحُكم| "هام جدًا".. قصة صفحة تسببت في إلغاء حبس مودة الأدهم

أودعت الدائرة الثالثة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار عبدالقادر صبري، حيثيات حُكمها القاضي ببراءة المتهمين حنين حسام ومحمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين، وإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتغريمهما 300 ألف جنيه لكل منهما بقضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الدعارة ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

17 فبراير.. محاكمة قاتل حفيدة رئيس وزراء ليبيا الأسبق

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 17 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة قاتل حفيدة ونيس القذافي رئيس وزراء ليبيا الأسبق.

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لـ 11 فبراير

قررت محكمة جنح النزهة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة الاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة لجلسة 11 فبراير لورود تقرير الطب النفسي بشأن حالتها النفسية وقت الواقعة.

آخر تطورات حريق عمارة دائري الهرم.. وترقب لانهيار المبنى

حريق يبدو للوهلة الأولى "عادي". منشأة صناعية أسفل برج سكني شاهق الارتفاع تطل وحداته الـ108 على الطريق الدائري باتت حديث الساعة. اهتمام إعلامي على نطاق واسع من جهة ومتابعة مستمرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لآخر تطورات حريق "برج الأحلام" بمركز كرداسة شمال الجيزة الذي يدخل يومه الثالث دون إخماده.

كتم أنفاسها وسرق 70 جنيها.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل مسنة في المعادي

أدلى "كريم. ص" المتهم بقتل مسنة في المعادي باعترافات تفصيلية عن جريمته أمام نيابة جنوب القاهرة.

وقال المتهم في التحقيقات إنه عاطل عن العمل منذ فترة ويمر بظروف مادية صعبة لتعاطيه المواد المخدرة، مضيفا أنه يعرف سكن المجني عليها حيث كان يعمل في عقار مجاور لها، فخطرت على ذهنه فكرة سرقتها.