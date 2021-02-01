تطورات برج "دائري الهرم".. النار مشتعلة لليوم الثالث وترقب لانهيار المبني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ومحمد شعبان:

لا تزال النيران مشتعلة داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني متاخم للطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة شمال الجيزة، لليوم الثالث على التوالي، رغم محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

بدورها قررت الإدارة العامة للمرور، خلال الساعات الماضية، فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائري، وعودة الحركة المرورية وسحب الكثافات.

وأنهت الإدارة العامة للمرور التحويلات المرورية بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل داخله النيران بالقرب من الطريق.

للتفاصيل.. (المرور: فتح حركة السيارات أعلى "دائري الهرم")

من جانبه شددت قوات الأمن من تواجدها بمحيط العقار المشتعل لمنع اقتراب المواطنين من محيط الحريق، وذلك لحين انتهاء الحريق بالمبنى.

وأمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بأحد العقارات بمحافظة الجيزة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة، بأن التحقيقات لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها في كافة الجهات الإدارية المختصة مع عرض الأوراق على رئيس الهيئة للتصرف فيها.

للتفاصيل.. (النيابة الإدارية تأمر بتحقيق عاجل في حريق "عقار الدائري")

مصدر أمني مسؤول قال إن عمليات الإطفاء متوقفة وأن تواجد رجال الدفاع المدني للملاحظة وأعمال التبريد ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الحريق من تلقاء نفسه "مش هينفع نتدخل لاحتمالية انهيار البرج في أي لحظة.. النار أكلت الخرسانة".

في سياق متصل أخلت الشرطة الوحدات السكنية المجاورة للبرج محل الحريق حفاظا على الأرواح في ظل تصاعد كثيف للأدخنة.

وتوقفت أعمال الإطفاء بسبب خطورة الموقف واحتمال انهيار البرج بسبب النيران المشتعلة بالداخل وتأثيرها على الأعمدة الخرسانية.

للتفاصيل.. (45 طفاية و3 ساعات حاسمة.. أسرار جديدة في حريق برج "دائري الهرم")

شاهد لقطات من الحريق المستمر لليوم الثالث

تابع معنا تغطية خاصة لتطورات حريق برج الدائري بالهرم (اضغط هنا)​