خروج "حنين حسام" من قسم الساحل بعد سداد الكفالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أنهت أجهزة الأمن بالقاهرة، إجراءات إخلاء سبيل حنين حسام المعروفة بفتاة "التيك توك".

وأكد مصدر أمني، أن "حنين" خرجت من قسم شرطة الساحل، وتبين أنها غير مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

وقال المحامي حسين البقار، دفاع المتهمة حنين حسام لـ"الخليج 365"، تم تسديد 5 آلاف جنيه وهي الكفالة المقررة لإخلاء سبيلها بقضية الاتجار بالبشر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 27 يناير الماضي، برفض استئناف النيابة على القرار الصادر من قاضي المعارضات بإخلاء سبيل حنين حسام فتاة "التيك توك" في اتهامها بـ"الاتجار بالبشر" بكفالة 5 آلاف جنيه، وتأييد القرار إخلاء السبيل.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة المنعقدة بالعباسية، حددت جلسة يوم 27؛ لنظر استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل فتيات التيك توك حنين حسام بكفالة 5 آلاف جنيه، ومودة الأدهم بكفالة 15 ألف جنيه بقضية الاتجار بالبشر.

وقررت محكمة مستأنف عين شمس في 26 يناير، إخلاء سبيل المتهمتين على ذمة القضية بكفالة 5 آلاف جنيه لحنين حسام، و15 ألف جنيه لمودة الأدهم بقضية الاتجار بالبشر، ثم استأنفت النيابة على القرار لتوافق المحكمة فيما بعد على تأييد إخلاء سبيل حنين حسام وقبول استئناف النيابة واستمرار حبس مودة الأدهم.