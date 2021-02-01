10 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مصنع تنكات منزلية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مصنع لإنتاج تنكات المنازل البلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة الحماية المدنية بالجيزة، بـ 10 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر.

وتبين نشوب الحريق في الـ"جمالون" وبعض المنتجات، وأمكن محاصرة ألسنة النيران ومنع امتدادها لباقى أجزاء المصنع دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.