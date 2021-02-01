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دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.

أما على السواحل الشمالية، فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا، في حين يأتي طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئا نهارًا باردًا ليلًا والرياح معتدلة.

بينما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على محافظات الصعيد دافئًا أيضًا خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلًا على محافظات شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، جاءت الأرقام كالتالي:

القاهرة: 26 للعظمى والصغرى 14

الإسكندرية: 25 للعظمى والصغرى 14

طنطا: 26 للعظمى والصغرى 14

بورسعيد: 24 للعظمى والصغرى 14

شرم الشيخ: 27 للعظمى والصغرى 18

بني سويف: 26 للعظمى والصغرى 8

المنيا: 26 للعظمى والصغرى 9

أسوان: 29 للعظمى والصغرى 10

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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