دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.

أما على السواحل الشمالية، فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا، في حين يأتي طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئا نهارًا باردًا ليلًا والرياح معتدلة.

بينما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على محافظات الصعيد دافئًا أيضًا خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلًا على محافظات شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، جاءت الأرقام كالتالي:

القاهرة: 26 للعظمى والصغرى 14

الإسكندرية: 25 للعظمى والصغرى 14

طنطا: 26 للعظمى والصغرى 14

بورسعيد: 24 للعظمى والصغرى 14

شرم الشيخ: 27 للعظمى والصغرى 18

بني سويف: 26 للعظمى والصغرى 8

المنيا: 26 للعظمى والصغرى 9

أسوان: 29 للعظمى والصغرى 10

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