شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى أهناسيا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى أهناسيا المركزي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتذليل المعوقات التي تواجه معدلات التنفيذ، والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الحيوية.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى، والإجراءات المنفذة لتذليل بعض المعوقات بالمشروع، الذي يتضمن أعمال تطوير أقسام الطوارئ وإنشاء وحدات للعناية المركزة والعامة، وتحديث غرف العمليات وغيرها من التخصصات.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجاري تنفيذها في المشروع، وإعداد تقرير واف بالأعمال المنفذة والجاري تنفيذها مع التنسيق مع مقاول المشروع لتحديد برنامج زمني لنهو الأعمال المتبقية، والمتابعة الدورية بين كافة الأجهزة المعنية للانتهاء من تطوير المستشفى لتشغيلها ودخولها الخدمة لأهميتها القصوى ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة.