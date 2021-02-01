شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من وزير الري السوداني بشأن «سد النهضة»: يهدد نصف سكان البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، بمكتبه اليوم، مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالخرطوم، السفير روبرت فان دن دوول، ورئيس القسم السياسي بالبعثة دانيال وايس، وذلك ضمن لقاءاته بالسفراء الاجانب لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي.

وقدم وزير الري توضيحا حول سير المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر، والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الافريقي دوراً أكبر.

وجدد عباس، رداً على تصريحات المسؤولين الاثيوبيين للمضي قدماً في الملء للعام الثاني من غير توقيع اتفاق، تمسك السودان بضرورة الاتفاق ليمكن من تبادل البيانات مع خزان الروصيرص لضمان التشغيل الآمن للخزان، وبالتالي سلامة نصف سكان السودان الذين يقطنون على ضفاف النيل الأزرق، كما تم التباحث خلال اللقاء حول كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول إلى حل سلمي مقبول للدول الثلاث.

من ناحيته، أعلن السفير روبرت فان دن دوول، عن زيارة مرتقبة لمفوض الإتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، للسودان خلال الايام المقبلة، مؤكداً دعم الاتحاد الاوروبي للانتقال الديموقراطي في السودان لتعزيز مستقبل السلام والديموقراطية.