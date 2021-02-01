شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الجامعات استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وعقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الإثنين، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 -2021 وعدد من الموضوعات الأخرى. واستعرض مجلس جامعة القاهرة إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجارى، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى.

وقال الخشت إن الامتحانات ستراعى تخفيف الكثافات، وأن كليات الجامعة ستعلن الجداول النهائية للامتحانات بنهاية الأسبوع الأول من فبراير الجارى، مع بدء تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم 17 فبراير الجارى، وفق جدول زمنى محدد لطلاب كل كلية، ووفقًا للإجراءات الاحترازية والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

ووجه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام «بابل شيت» فى الامتحانات التى تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

وشدد «الخشت» على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والبدء فى أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم تشكيل لجنة مركزية للطوارئ بالجامعة برئاسته، وأيضا بكل كلية لمتابعة الامتحانات برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أو الدراسات العليا ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وشدد الخشت على دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات ومساعدتهم لاستكمال دراستهم. فى سياق آخر، عقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعا لمناقشة إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاعات الجامعة المختلفة. وقال نائب رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، أمس، إن الاجتماع ناقش بحث إنشاء مراكز للاختبارات الإلكترونية بقطاعات الجامعة فى كفر سعد، ومشتهر، وهندسة شبرا، ومقر العبور، مشيرا إلى أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى أنهت جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء المركز الإلكترونى فى القطاع الصحى على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف أن مراكز الاختبارات الإلكترونية الجارى إنشاؤها من المقرر أن تستوعب 9 آلاف طالب لإقامة الاختبارات الإلكترونية فى وقت واحد، كما أن هذه المراكز مزودة بالإنترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الإلكترونية.

وحسمت جامعة الإسكندرية الجدل بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وقررت إجراؤها عقب انتهاء إجازة نصف العام والعودة إلى الدراسة مباشرة فى 20 فبراير الجارى.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، خلال مجلس الجامعة، الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة خلال عقد الامتحانات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى الشرقية أعلن الدكتور عماد قمحاوى، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020/2021، وقال إنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات 20 فبراير، وتنتهى فى 18 مارس، على أن تكون الامتحانات حضورية للطلاب، مؤكدا أن إدارة الكلية ستطبق إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار العدوى حيث سيتم توزيع الطلاب على القاعات الامتحانية بطاقة استيعابية 40% من إجمالى القدرة الاستيعابية للقاعة، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالكلية.

وفى شمال سيناء، تفقد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروعات جامعة العريش، خلال زيارته للمحافظة، وأشاد بالمجهود المبذول فى تطوير وإنشاء الجامعة فى وقت قياسى وفى ظل الظروف التى تمر بها المحافظة.

إلى ذلك، تفقد الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أمس، لجان امتحانات مادة النساء والتوليد بكليتى طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة، وذلك فى إطار حرص الجامعة على متابعة سير لجان الامتحانات النهائية للفرقة السادسة بقطاع كليات الطب.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن الشربينى على سير العمل بلجان الامتحان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات، والقائمين على العملية التعليمية.