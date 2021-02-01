شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مباني مخالفة في نادي المهندسين بكورنيش الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، حملة مكبرة مساء الاثنين، لإزالة منشآت ومباني مخالفة بنادي شاطئ نقابة المهندسين بكورنيش الإسكندرية.

شارك في الحملة سكرتير عام الحي ومدير عام الإدارة الهندسية ومدير التنظيم والمهندس المختص ووحدة الإزالة الفورية بالحي.

ومن جانبه قال محارب هيلع رئيس حي شرق، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بفرض الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإيقاف كافة أعمال البناء وإيقاف المخالفات في المهد.

وأوضح رئيس حي شرق إن الحملة أسفرت عن تم تنفيذ الإزالة الفورية لمخالفات إنشائية أُقيمت داخل نادي المهندسين في سابا باشا بدون ترخيص.

واوضح «هيلع» ان المنشأت المخالفة التي تم إزالتها عبارة قطعتين الأولى؛ عبارة عن مباني بالطوب الأحمر على مساحة تبلغ ٢٨٨م على يسار مدخل جراج النادي، أما الآخرى فهي عبارة عن برجولة خشبية على مساحة تبلغ ٨٥٢ متر على لسان البحر.

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور

إزالة مبانى مخالفة بنادى المهندسين بكورنيش الاسكندرية- صور