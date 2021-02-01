شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكشف مفاجآت عن «عمارة الدائري»: رفضنا طلب صاحبها للتصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن عقار فيصل القريب من الدائري مبني بدون ترخيص عام 2013، والمحافظة كانت بصدد الإزالة ولكن بعد قانون التصالح تقدم صاحب العقار بطلب للتصالح ورفضت اللجنة التصالح، وطبقا للقانون من حق المالك التظلم ومازالت اللجنة تفحص التظلم.

وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أغلب شقق العقار غير مأهولة ويسكن به عدد قليل للغاية لا يتعدى 7 شقق»، مشيرا إلى أن سعر الشقة لا يقل عن نصف مليون جنيه.

وأوضح أن مخالفات المباني قل عددها بسبب الانضباط في 2018 ووجود مواجهة للمخالفات بمنتهى الشدة عكس الفترات السابقة التي شهدت انفلات .

وكشف محافظ الجيزة عن عدد مخالفات البناء بالمحافظة، مؤكدا أنه تم حصر 178 ألف مخالفة وإزالة 35 ألفا، وعقب قانون التصالح تلقينا 205 آلاف طلب تصالح، دفعوا 1.5 مليار جنيه قيمة 25% من الطلبات وما زالت المحافظة تتلقى الطلبات.

وأشار إلى أنه لم يثبت أن الحريق شب في مصنع، مضيفا أنه مخزن أحذية رياضية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الحي تجاه المخزن، ولفت إلى أن العمارة تابعة لحي كرداسة وستتم محاسبة كل المسؤولين في الحي.

وأضاف أنه تم إخلاء 3 عقارات مجاورة والخطورة أكبر في العقار الذي يواجهه، وتم فتح الدائري بعد وصول لجنة هندسية ومعاينة العقار، وأثبتت عدم وجود خطورة على الطريق الدائري، وأوصت بعدم التدخل في العقار لأنه آمن في الوقت الحالي.

واختتم المحافظ: «بمجرد انتهاء التحقيقات سيتم البدء في إزالة العقار بعد فحص هندسي جديد، وإذا ثبت عدم أمانه ستتم الإزالة»، نافيا وجود أي ميل في العقار كما يتردد.