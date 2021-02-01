شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: مصر تخطت مرحلة الذروة فى إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، واستشارى الأمراض الجلدية، إن مصر تخطت مرحلة ذروة إصابات «كورونا»، داعيًا المواطنين إلى استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، الإثنين: «الحمد لله يمكننا القول الآن أننا تخطينا مرحلة الذروة في الإصابات الجديدة بكورونا في مصر».

وتابع: «بإذن الله لو استمرينا جميعا بالتمسك بالإجراءات الاحترازية كاملة، واستمر هذا الجو الدافئ الرائع الفترة المقبلة فإنه من المتوقع أن يحدث انخفاضات أكثر وأكثر في الإصابات، ويليها بالطبع انخفاض في أعداد الوفيات».

واختتم قائلاً: «أكثروا من الدعاء وتمسكوا بشدة بالإجراءات الاحترازية وربنا كبير، وكما كنت دائما ولا زالت متفائل بالقادم بمشية الله تعالى».