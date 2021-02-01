شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء في قرية طوخ الخيل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب، والقضاء على عشوائية البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ورصد المخالفات، والتصدي بكل حسم للمخالفين، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة في المهد على مساحة 425 بقرية طوخ الخيل، وتجري الوحدة المحلية حملات متنوعة لتوعية المواطنين من خطورة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة بشأن إصدار التراخيص اللازمة في حين القيام بأعمال البناء لتطبيق الوضع القانوني.

وأضاف رئيس المدينة، أنه بجانب حملات الإزالة، تستمر جهود الوحدة المحلية في رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، حيث تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنطاق قرية طوخ الخيل، بهدف خلق بيئة صحية نظيفة.