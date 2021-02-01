شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد المواقع المخصصة ضمن تطوير قرى إسنا بـ«المشروع الرئاسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، الاثنين، معاينة عدد من المواقع داخل القرى المستهدفة لتنفيذ المشروعات المخصصة لهم ضمن المشروع الرئاسي لتطوير الريف.

ورافق رئيس المركز في الجولة، عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان، بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع استعدادا للبدء في العمل والتي تضم وحدات بيطرية، وشؤون اجتماعية، ووحدات زراعية، ووحدة بيطرية ومجازر، ومراكز الشباب.

بحسب بيان، الاثنين، جرى اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، وتمت معاينتهم من جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.