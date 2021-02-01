شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة: دار الإفتاء المصرية صوت الاعتدال والوسطية ضد التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، ودار الإفتاء وتصريحاتها وفتاواها خلال الأزمة الأخيرة وفى مواجهة الفكر المتطرف، قائلًا إن الرسوم المسيئة لا تمثلنا ونتفهم سبب غضب المسلمين ونبذل جهودًا كبيرة لمنع الإساءة للمسلمين.

وأكد السفير الفرنسي خلال لقائه اليوم مفتى الجمهورية بمقر دار الإفتاء، أن مفتي الجمهورية ومؤسسة دار الإفتاء تمثل صوت الاعتدال والوسطية التي تكافح التطرف، ما يشجع فرنسا على الحفاظ على الحوار الدائم والتعاون من أجل مواجهة هذه الأزمات.

وشدد السفير الفرنسى على أن السلطات الفرنسية شديدة الحرص على عدم الإساءة إلى الإسلام أو وجود خلط يربط بين الإسلام والإرهاب، وأنها تعمل على ضمان أن يمارس المسلمون شعائرهم بكل هدوء ويسر.