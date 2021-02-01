شكرا لقرائتكم خبر عن 381 ألف أسرة استفادت من «تكافل وكرامة» في المنيا خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصول جميع الخدمات للمواطنين في مراكز وقرى المحافظة، تعمل مديرية التضامن الاجتماعي على استهداف العديد من الفئات من الأكثر احتياجا من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرنامج القومي لحماية المرأة والطفل، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية، بالتوازي مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



أكد محافظ المنيا، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال تنفيذ المخططات المتعلقة بالأهداف الإنسانية.

أوضح المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعي نجحت خلال عام 2020، في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، منها برنامج تكافل وكرامة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج في المحافظة 381 ألف و735 مواطنا، كما تم تقديم أوجه الرعاية الضمانية والخدمات الأخرى، لـ 31 ألف و107 مستفيد، بالإضافة لاستمرار جهود المديرية في عقد تدريبات مكثفة لكافة للعاملين وذلك بهدف رفع كفاءتهم.

وأضاف المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعي تساهم بشكل كبير في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مراحلها بالقرى المستهدفة، حيث استهدف المرحلة الأولى من أعمال المبادرة في 6 قري المحددة، وهي (قرية كفر مغربي – الشيخ مسعود – شيبه – أولاد الشيخ – زعبرة – الشيخ عبادة)، بالإضافة للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة منازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب.

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية حققت إنجازات كبيرة في المبادرات التي يتم تنفيذها ومنها مبادرة «2 كفاية»، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من أعمال المبادرة، 183 ألف و263 أسرة، من خلال تقديم خدمات متعلقة بتنظيم الأسرة وحملات طرق الأبواب وعقد ندوات توعية في مختلف قري المحافظة، بالإضافة لتنفيذ أعمال البرنامج القومي للحماية«أطفال بلا ماوي»، حيث تم حصر جميع الحالات بنطاق المحافظة، عن طريق الوحدات المتنقلة، مع توافر فريق عمل مدرب يقوم بجذب الأطفال وإعادة دمجهم مع اسرهم، أو توفير لهم مكان امن بالتنسيق مع مؤسسات الرعاية.