شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تطوير نافورة النيل": هيئة القناة مولت المشروع..وحافظنا على الجسم التاريخى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس وليد عبد الخالق مدير مشروع تطوير نافورة النيل، إنه عند التكليف بإعادة تأهيل وتطوير نافورة النيل بدأنا عمل فحص له هل يقبل التطوير بالمهمات الجديدة وكذلك الأعمال الكهورميكانيكية لتواكب العصر.

وذكر خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى أسامة كمال، أن التكليف لشركة المقاولون العرب بتمويل من هيئة قناة السويس، لافت إلى أنه تم البدء بتحالف من مكاتب استشارية وتم الاستعانة بالمركز القومى للبحوث لصلاحية المنشأ، وتم تصوير الجزء المغمور بالمياه لمعرفة إذا كان هناك مشاكل به.

ولفت على أنه تم البدء في خطة الإصلاح ولحماية المنشأ، حيث كانت هناك أجزاء في جسم النافورة متآكلة بسبب عوامل التعرية، موضحا أن النافورة الآن تعمل بـ 37 طلمبة لضخ المياه، كما أن أعمال التطوير حافظت على الجسم التاريخى للنافورة.