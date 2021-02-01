شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيرة عن عقار فيصل المحترق: صادر ضده قرار إزالة وننتظر إطفاء النيران من نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن عقار فيصل المحترق مخالف وصادر بحقه قرار إزالة ولكن صاحبة تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن محافظة الجيزة شهدت العديد من مخالفات البناء منذ عام 2013 حتى الآن، موضحا: المحافظة وصل اليها مليار ونصف المليار طلبات للتصالح في المباني المخالفة.

وأشار محافظ الجيزة، أن 145 ألف مخالفة بناء في محافظة الجيزة، منوها أن عقار الدائري المحترق كان يحتوي على مخزن للأحذية وليس مصنع.

وأعلن المحافظ تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار إلى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف .

وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرا أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة والتي أكدت أنه لا يوجد خطورة على الدائري من انهيار العقار.

وتابع المحافظ: «لن نتدخل لإطفاء عقار فيصل وسوف ننتظر أن يتم اطفاء النيران من نفسها»؛ منوها أنه لا يوجد آى ميل في العقار حتى الآن.