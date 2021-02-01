شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليقا على حوسبة مكاتب التفتيش قبل الانتقال للعاصمة الإدارية بنسبة 100 %، به نوع من أنواع الشفافية الكاملة حيث من خلال منظومة إلكترونية، حيث بعد انتهاء المفتش من عمله يرسل التقرير، حيث المنظومة تضمن الشفافية الكاملة والسرعة فى الأداء.

وعما يخص العمالة التى ستغلق مصانعها، أوضح وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، منوط بنا نحدد التعويضات الخاصة بهؤلاء العمال وحتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أى أوراق رسمية لإجراء ضد العمال أو المنشآت، مشيرا إلى أنه تحسبا قبل أن تقع الأمور بدأنا مع هيئة التأمينات أن ندرس ما مدى حقوق هؤلاء العمال وانطلاق قانون التأمينات الجديد للحصول على معاش من عدمه.

وعن منحة العمالة غير المنتظمة، ذكر أن فبراير الشهر الأخير سيتم صرفه وستجتمع اللجنة وتحدد مواعيد الصرف، حيث بعد أسبوع سيتم اجتماع اللجنة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى انتهت بثلاث شهور كلفت 2.4 مليار جنيه، حيث المرحلتين بتكلفة ما يقرب من 4 مليارات جنيه.