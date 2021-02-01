شكرا لقرائتكم خبر عن "محمود عبد الله" بين الأمل والإرادة.. يبحث عن أسرته منذ 25 عاما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى "محمود عبد الله على إسماعيل" سنوات عمره البالغة 25 عاما، داخل دار أيتام "دار أحباب الله" بمنطقة المعادى حتى تخرج وحصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ويبحث حاليا عن أسرته خاصة وأن تربى داخل دار أيتام طوال سنوات حياته الماضية ، حيث عثر عليه وهو طفل رضيع عمره لا يتعدى أسبوع ًبتاريخ 4/1995 وتم نقله لدار الأيتام من خلال قسم شرطة الازبكية ،وأن شهادة ميلاده تابعة لنفس القسم .

محمود تحدث لـ ”الخليج 365”، قائلا إن كل ما يحلم به حاليا هو مساعدته في معرفه أسرته والوصول اليهم ليقضى ما تبقى من عمره داخل أحضانها التي لا يعلم عنها شيئا منذ دخوله دار الأيتام بالمعادى، وعمره وقتها أسبوع، مؤكدا أنه بدأ يبحث عن أي شيء يوصله لأسرته، مطالبا " الخليج 365 " بمساعدته فى نشر قصته.

وتابع: عقب التخرج وحصولى على بكالوريوس نظم ومعلومات استأجرت شقه وعملت في بعض الوظائف ومنها مندوب معلومات للأنفاق على نفسى، كل ما يسعى إلية حاليا هو معرفه أسرته والوصول اليهم، خاصة وأن بعض الشباب ممن كانوا معه استطاعوا معرفه أسرتهم .



صور لمراحل محمود عبد الله خلال مرحله الطفولة



صور محمود وهو طفل



صوره لمحمود وهو طفل



محمود عبد الله يبحث عن اسرته



محمود عبد الله يبحث عن أسرته