شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء سمير فرج يكشف أهمية استضافة القاهرة للمنتدى العربى الاستخبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجى، إن استضافة القاهرة للمنتدى العربى الاستخبارى، يعكس قوة مصر، مؤكدا أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المنتدى العربى الاستخبارى.

وأضاف فرج، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الاستخبارات تعنى الحصول على المعلومات الصحيحة، وببساطة المعلومة الصحيحة تساوى قرارا صحيحا، متابعا: "أتوقع مشاركة دول أفريقية وآسيوية وأوروبية فى المنتدى خلال الفترات المقبلة".

وأوضح المفكر الاستراتيجى، أن أهمية المنتدى العربى الاستخبارى تنبع من الحرص على مواجهة التنظيمات الإرهابية، بكشف الدول الممولة ومصادر التسليح، مشيرا إلى أن إيران وقطر وتركيا بمثابة "مثلث الشر" فى المنطقة العربية.