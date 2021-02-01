شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: يجوز للحاصل على مؤهل أثناء التعاقد مع الوزارة التقدم للتعيين فى وظيفة معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه، أنه إيماء إلى الشكوى الواردة من بعض العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات من غير أعضاء هيئة التعليم بشأن حصولهم على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة بالإَضافة إلى دبلوم عام فى التربية أثناء فترة التعاقد وتم تعيينهم ويرغبون فى إعادة التعيين على وظيفة معلم ، طبقا للقرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020، وقد رفضت بعض المديريات إعادة تعيينهم بمبرر أن هؤلاء قد حصلوا على تلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تم التنبيه على المديريات ، بأنه يجوز للعامل الحاصل على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى مؤهل تربوى أثناء فترة التعاقد التقدم لإعادة التعيين فى وظيفة معلم متى استوفى كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة فى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020 ، وذلك بناء على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.