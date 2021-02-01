شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 4 مدارس جديدة لرياض الأطفال في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اعتماد 4 مدارس رياض أطفال جديدة بقطاع تعليم الوادي الجديد بالإدارات التعليمية في الخارجة والداخلة وبلاط.



أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن المدارس التي تم اعتمادها هي مدرستي السلام الابتدائية القديمة، والحرية الابتدائية ببولاق بإدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة الزهراء بقرية الجديدة بإدارة الداخلة التعليمية، ومدرسة الشوش بإدارة بلاط التعليمية.



وأضاف «سمير»، أن المديرية تسعى دائما لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، من خلال ادراج المدارس بنظام الجودة والاعتماد، أو من خلال تطوير البنية التكنولوجية لكل مدرسة.