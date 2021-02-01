شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: استضافة القاهرة للمنتدى العربي الاستخباري يعكس قوة مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أهمية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة.

وتابع فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الاستخبارات تعني الحصول على المعلومات، وببساطة المعلومة الصحيحة تساوي قرارا صحيحا»، مشيرا إلى أن استضافة المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة يعكس قوة مصر.

وأضاف «فرج»: «أهمية المنتدى العربي الاستخباري تنبع من الحرص على مواجهة التنظيمات الإرهابية، بكشف الدول الممولة ومصادر التسليح»، مشيرا إلى أن إيران وقطر وتركيا بمثابة «مثلث الشر» في المنطقة العربية.

وأعرب عن توقعه بمشاركة دول أفريقية وآسيوية وأوروبية في المنتدى خلال الفترات المقبلة.