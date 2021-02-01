شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الحماية المدنية» السابق: انهيار «عمارة الدائري» المحترقة «مسألة وقت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير إدارة الحماية المدنية السابق، إن مخزن ومصنع الأحذية في العقار المشتعل بمنطقة دائري فيصل عبارة عن بدروم حوالي 1000 متر ولا يوجد فتحات تهوية وبه مواد سريعة الاشتعال بنزين وتنر وكولة وكاوتش.

وأضاف «عبدالقادر» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن المصنع بدروم ولا توجد به احتياطات أمن صناعي حماية مدنية ولا وسيلة إطفاء أو إنذار، لافتا إلى أن عملية الإطفاء تتم بالتدريج ولكن طبيعة المكان والنار الشديدة تسببت في تأخير الإطفاء.

وأوضح أن التبريد المفاجئ خطر ولابد من التدريج، حيث إن استخدام المياه بصورة كبيرة يؤدي لانهيار المبنى بالكامل، مشيرا إلى أن المبنى معرض للانهيار في أي لحظة وسقوطه مسألة وقت.

وأكد أن منع المرور على الطريق الدائري كان أمرا منطقيا لوجود احتمالات انهياره ناحية الطريق وسيكشف التقرير الهندسي بعد المعاينة اتجاه سقوط المبنى.

وأشار إلى أن الخطر مازال موجودا رغم إتمام عملية الإطفاء خاصة ان الهدف هو الحفاظ على حياة المواطنين وقوات الإطفاء.