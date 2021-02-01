شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تطوير 68 قرية ضمن المبادرة الرئاسية للريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مبادرة «شتي في مصر» تسير بشكل جيد في المدينة.

وأوضح «عطية» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أنه «تم تطوير 13 قرية خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير القرى مع الحرص على الحفاظ على الطبيعة الأسوانية للقرى المطورة».

وتابع: «أقمنا أكثر من 20 جلسة استماع مع المواطنين لتنفيذ مطالبهم»، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى تشمل ما يقرب من 68 قرية بمركزي كوم أمبو وإدفو.

وأشار إلى تطوير أكثر من 70% من السوق السياحية، فضلا عن تطوير ميدان المحطة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من السوق السياحية نهاية الشهر الجاري.