شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في سلاسل تجارية شهيرة في القاهرة والمحافظات لجميع المؤهلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر العديد من الوظائف المتاحة والخالية في العديد من التخصصات في سلاسل تجارية شهيرة لبيع المنتجات بالتجزئة (سوبرماركت- هايبر ماركت) في مصر والمنشورة على المواقع الرسمية كما يلي :

1- وظائف خالية في سلاسل سبينيس Spinneys

1- أخصائي دعم فني- الشروق

المهام الوظيفية:

تركيب ومتابعه وصيانه جميع اجهزه الحاسب الالي وتقديم الدعم الفني المناسب لها.

التاكد من سلامه قواعد البيانات الخاصه وتاكد من حفظها بشكل مستمر

التاكد من استقبال التحديثات اللازمه الخاصه بالشبكه والبرامج وقواعد البيانات

متابعه جميع برامج الكمبيوتر (Software) المستخدمه وعمل التحديثات اللازمه لها

متابعه اليوزرات الداخليه وحل مشاكلها وتقديم الدعم الفني المناسب لها

تحليل المشاكل المطروحه وعمل التقارير اللازمه لها

المؤهل المطلوب:

1) حاصل على مؤهل عالى يفضل ان تكون لها علاقه بمجال الحاسب الالي

2) 0- 2 خبرة في نفس المجال

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2- منسق طلبيات- التجمع الخامس

المؤهلات المطلوبة:

الحصول على بكالوريوس تجارة أو أدارة أعمال

أجادة إستخدام الحاسب الآلي وخصوصاً الأكسيل

أجادة اللغة الأنجليزية

المهام الوظيفية:

إعداد أمر الشراء لجميع الأقسام وفقا لمعايير تعيين لكل نوع

التنسيق مع الأدارة التجارية للعثور على منتجات بديلة عن البضائع الغير متوفرة

تحديث قاعدة البيانات والسيستم مع كل أمر شراء، حالة الطلب، تفاصيل المورد الخ

متابعة المبيعات اليومية للأقسام لضبط الاستراتيجية و/ أو عمل تقرير عن المنتجات الناقصة

متابعة وتسجيل أداء الموردين أسبوعياً من حيث وقت التسليم، وتوافر البضائع (مجموعة وكمية) والمرتجعات لضمان تطبيق السياسة كما تم التعاقد مع الموردين

الحفاظ على مستوى المخزون الطبيعى، وتجنب تكدس البضائع والمنتجات بطيئه الدوران من خلال تحليل المبيعات والمرتجعات للموردين

المشاركة مع العمليات وفريق مراقبة المخزون في البضائع التي تأخذ من المحل والمخزن

عمل زيارات يومية للفروع وفقا لقائمة الزيارة لضمان عرض وتوافر البضائع

الحفاظ على علاقات عمل فعالة مع الموردين بالتنسيق مع الأدارة التجارية

الفروع:

التجمع الخامس (أرينا مول)

التجمع الخامس (ماكسيم مول)

المقطم

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3- مراقب كاميرات- القاهرة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل عالى

السن: 22- 35

الخبره: 0-1 سنه

:الفروع

الشروق ( سيتى بلازا مول)

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4- مشرف مخبوزات- القاهرة والاسكندرية

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 30- 40

الخبره: 3 سنوات

:الفروع

الشروق (سيتى بلازا مول)

سموحة

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5- منسق اسعار- القاهرة والجيزة والغردقة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل عالى

السن: 22- 35

الخبره :لا يوجد

الفروع:

التجمع الخامس (أرينا مول)

6 أكتوبر (مول العرب)

سنزو مول

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6- مشرف استلامات- القاهرة والغردقة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 18- 25

الخبره: (4) سنوات

الفروع:

الدهار

6 أكتوبر (مزار مول)

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7- فني صيانة- الجيزة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 20- 40

الخبره: سنة خبرة ( في مجال التبريد والتكييف)

الفروع:

6 أكتوبر (مزار مول)

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8- مساعد كاشير- الجيزة والقاهرة

النوع: ذكر

المؤهل: ابتدائية

السن: 18- 40

الخبره :لا يوجد

:الفروع

الشروق (سيتى بلازا مول)

التجمع الخامس (أرينا مول)

الهرم

المقطم

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9- بائع مخبوزات- القاهرة والجيزة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 30- 45

الخبره :(4) سنوات

الفروع

التجمع الخامس (أرينا مول)

الشروق (سيتى بلازا مول)

سموحه

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10- منسق استلامات- القاهرة والجيزة والاسكندرية والغردقة

النوع: ذكر

المؤهل:مؤهل فوق المتوسط

السن: 20- 35

الخبره :لا يوجد

الفروع

التجمع الخامس (أرينا مول)

الشروق (سيتى بلازا مول)

6 أكتوبر (مزار مول)

سموحة / أبيس

سنزو مول

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11- شيف سمك- القاهرة والجيزة والغردقة

النوع: ذكر

المؤهل: اعدادية

السن: 20- 35

الخبره: 0-6 شهور

:الفروع

الشروق (سيتى بلازا مول)

التجمع الخامس (أرينا مول)

6 أكتوبر (مزار مول)

المقطم

---------------

12- بائع جبن- القاهرة والجيزة والغردقة

النوع: ذكر / أنثى

المؤهل: اعداديه

السن: 18- 35

الخبره :لايشترط الخبرة

:الفروع

6 أكتوبر (مول العرب / مزار مول)

التجمع الخامس (أرينا مول) / الشروق (سيتى بلازا مول)

سنزو مول / الدهار

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13- عامل ممرات- القاهرة والجيزة

النوع: ذكر

المؤهل: اعداديه

السن: 18- 35

الخبره :لا يوجد

:الفروع

كل الفروع

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14- فرد امن- القاهرة والجيزة والغردقة

النوع: ذكر/انثى

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 18- 35

الخبره :لا يوجد

:الفروع

الشروق (سيتى بلازا مول)

التجمع الخامس (أرينا مول)

6 أكتوبر (مزار مول)

سنزو مول

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15- محضر طلبيات- الجيزة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 19- 30

الخبره :3 شهور

:الفروع

مول العرب

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16- سائق خدمات توصيل الطلبات- القاهرة والجيزة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 19- 45

الخبره: رخصة درجة ثالثه أو خاصة

:الفروع

التجمع الخامس (أرينا مول)

6 أكتوبر (مول العرب)

الشروق ( سيتى بلازا مول)

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17- حلواني شرقي- القاهرة والجيزة والغردقة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 19- 40

الخبره: (3) سنوات

:الفروع

التجمع الخامس (أرينا مول)

الشروق ( سيتى بلازا مول)

6 أكتوبر (مول العرب))

سنزو مول

الهرم ( جالاكسى مول

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18- جزار- القاهرة والجيزة والغردقة

النوع: ذكر

المؤهل: ابتدائية

السن: 24- 40

الخبره: سنة خبرة

:الفروع

التجمع الخامس (أرينا مول)

الشروق (سيتى بلازا مول)

6 أكتوبر (مزار مول)

سموحة / سنزو مول

---------------

19- مشرف خضروات وفاكهة- القاهرة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 30- 40

الخبره: (4) سنوات

:الفروع

الشروق (سيتى بلازا مول)

-------------

20- شيف خباز- القاهرة والجيزة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 19- 35

الخبره: (3) سنوات

:الفروع

التجمع الخامس (أرينا مول)

الشروق (سيتى بلازا مول)

6 أكتوبر (مزار مول)

---------------

21- شيف حلواني غربي- القاهرة والجيزة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 19- 40

الخبره: (3) سنوات

:الفروع

التجمع الخامس (أرينا مول)

6 أكتوبر (مول العرب)

الشروق ( سيتى بلازا مول)

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22- مساعد جزار- القاهرة والغردقة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 30- 40

الخبره :(4) سنوات

:الفروع

الشروق (سيتى بلازا مول)

سنزو مول

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23- محضر طلبات- القاهرة والجيزة

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل متوسط

السن: 19- 30

الخبره: 3 شهور

:الفروع

التجمع الخامس (أرينا مول)

6 أكتوبر (مول العرب)

الشروق ( سيتى بلازا مول)

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24- مشرف خدمة توصيل الطلبات- الشروق

النوع: ذكر

المؤهل: مؤهل عالي

السن: 22- 40

الخبره: سنتين على الاقل

:الفروع

الشروق

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للتقدم لجميع الوظائف الخاصة بفروع سبينيس: اضغط هنا

ثم اختر الوظيفة الملائمة واملأ البيانات المطلوبة ثم ارسال

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2- وظائف خالية في سلاسل أولاد رجب :



- كاشير

- موظف FMC

- مراقب مخزون

- محاسب فرع

- موظف أمن

- مراقب كاميرات

- بائع بقالة

- بائع لحوم (بلدي)

- منسقين ممرات

- بائع خضار وفاكهة

- بائع مخبوزات

- خباز ( شرقي- غربي )

- منسق مخزن

- موظف خدمات

- سائقين رخصة مهنية ( اولي- ثانية- ثالثة)

- فني صيانة ( سباك- تبريد وتكيف- معدات )

- بائع اسماك

- سائق بفسبا خاصة

- طباخ

- ممثل خدمه عملاء

- مدير قسم الأغذية الطازجة (خبره سابقه بنفس المجال)

- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقه بنفس المجال)

- مشرف قسم الأغذية الجافة (خبره سابقه بنفس المجال)

- مشرف قسم اللحوم

- مشرف قسم الخضار والفاكهة

- مشرف قسم التجميل

لتفاصيل الوظائف: اضغط هنا

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3- وظائف خالية في لولو LuLu هايبر ماركت :

- Marketing manager

- Sales Manager

- iT Manager

- Business operations Manager

- Financial Advisor

- Financial Analist

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