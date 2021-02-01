شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 منشآت خالفت إجراءات مكافحة «كورونا» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، الإثنين، حملة مكبرة بنطاق حى وسط، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

شارك في الحملة ممثلون من الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي وشركة نهضة مصر.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إن الحملة استهدفت المطاعم والمحال والمقاهي ومحال الجزارة، بنطاق الحي.

وأضاف يوسف أن الحملة أسفرت عن غلق 4 منشأت لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الااحترازية وعدم توافر رخصة مزاولة النشاط، والتحفظ على 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وتحرير 18 محضرا متنوع و6 إنذارات.

وشدد السكرتير المساعد على المحال التجارية ومحلات الجزارة والكافيهات، ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.