شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث فيصل.. نائب بـ«الشيوخ» يطالب بإلزام أصحاب العقارات بتركيب أجهزة إنذار مبكر ضد الحريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية بإلزام أصحاب العقارات والمنشآت التجارية بتركيب أجهزة إنذار مبكر ضد الحريق وذلك بعد حادث حريق عقار فيصل.

وقال النائب في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هناك العديد من المنشآت التجارية والسكنية تفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمان والوقاية من الحرائق إلى جانب عدم وجود أساسيات مكافحة الحرائق فيها مثل خراطيم المياه أو طفايات الحريق فضلا عن عدم وجود نظام تنبيه ضد الحرائق بها.

شدد على ضرورة إجبار أصحاب العقارات بتركيب أجهزة إنذار مبكر ضد الحرائق لحماية الأرواح من الآثار المرتبة على حوادث الحريق، مشيرا إلى أن معظم الحرائق التي دمرت المنازل والمنشآت من قبل لم يكن بها أنظمة إنذار مبكر ضد الحريق مثل جهاز كاشف الدخان والإطفاء وغمر المياه الذي يلفت انتباه المتواجدين عند تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب ليتم التصرف السريع بالمكافحة أو الإخلاء لتقليل خسائر الحرائق كون الحادث في بدايه وقوعه.

وأكد «الشيمي»، ضروره تكثيف عمل اللجان المشكلة لمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل من خلال المرور على بعض المنشآت والمواقع والمصانع والمخازن التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظات للتأكد من مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفة وذلك للتصدي للأخطار قبل وقوعها حرصًا على سلامة المواطنين.

وطالب بوضع برنامج للمرور على كافة المواقع من مصانع ومستودعات ومخازن خاصة بالمحافظات لبيان مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية من عدمه على أن تقدم اللجان تقريراً بنتائج أعمالها، مشددا على توجيه رؤساء المراكز والأحياء بحصر المستودعات والمخازن والمصانع بدائرة كل مركز حتى تتمكن اللجان من زيارتها والتأكد من تطبيقها لاشتراطات الأمان.