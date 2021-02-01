شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 أشخاص متلبسين بأسلحة نارية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع سلاح.
كانت الجهات الأمنية تمكنت خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، قد ألقت القبض على 3 متهمين، تبين أنه بحوزتهم 3 قطع سلاح ناري.
وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
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