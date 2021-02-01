شكرا لقرائتكم خبر عن «معًا ضد كورونا» بأسوان تعلن شفاء 113 حالة خلال العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مبادرة معاً ضد الكورونا عملها التطوعي في خدمة مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بالموجة الثانية إستكمالاً لدورها بالموجة الأولى على مستوي مراكز محافظة أسوان وتم تغير هيكل المجموعة الداخلي بحيث يركز على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي في العزل المنزلي وتوفير إسطوانات الأكسجين وفريق التغسيل والدفن وفريق الدعم النفسي.

وقالت الحملة ان إجمالي عدد الحالات التي تتابعها المبادرة في العزل المنزلي على مستوى المحافظة بمراكز أسوان ودراو وكوم امبو وإدفو 200 حالة تم شفاء 113 حالة وتعافيهم تماماً وتحولت نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية ويعالج حالياً بالعزل المنزلي 83 حالة.

وشارك الفريق المتطوع لتغسيل ودفن مصابي كورونا بالمبادرة في تغسيل ودفن عدد 132 حالة قد توفاهم الله على مستوي مراكز المحافظة منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مع تفعيل خطوط ساخنه تعمل على مدار ال 24 ساعة بالإضافة إلى مجموعة الإستشارات الطبية وهي متخصصة للرد على المصابين ومتابعتهم لحظة بلحظة

وتلقت المبادرة تبرعات أكفان وصناديق خشب للمساعدة في دفن المتوفيين وبروتوكولات تعاون مع بعض معامل التحليل بتخفيض للمصابين وإعفاء المتعثرين مساهمة منهم في شفاء المرضي كما تبرع اهل الخير ببروتوكولات علاج مجاناً لغير القادرين.