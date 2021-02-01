شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية»: عهدة مدرسة المصريين بشبرا كاملة ولا توجد مسروقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجرد عهدة مدرسة المصريين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية والتي تعرضت للسرقة لاقتحام من مجهولين الخميس الماضي مستغلين عدم تواجد أمن المدرسة أن كل العهد بالمدرسة كاملة وأنها لم تتعرض للسرقة نظرا لعدم قدرة الجناة على اقتحام الغرف المزودة ببوابات حديدية وتحوي الأجهزة والعهد المختلفة والخزينة.

وأكدت اللجنة أنه لم يختفي أيا من الأجهزة أو الأموال أو الأشياء ذات القيمة من داخل المدرسة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا بتسلل مجهولين ليلا لداخل المدرسة واقتحموا غرف المعلمين وحاولوا سرقة عهدة المدرسة من أجهزة الكمبيوتر والتابلت.

وتحرر محضر بالواقعة وقام فريق من البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة وتفريغها للوصول للجناة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد باقتحام مدرسة المصريين الثانوية بنين بحي غرب بشبرا الخيمة حيث قام مجهولين بالتسلل داخل المدرسة.

وانتقل فريق من البحث الجنائي لفحص أبواب المدرسة والشبابيك ويجرى حاليا فحص كاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى الجناه وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.