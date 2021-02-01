شكرا لقرائتكم خبر عن بالإعلام وهتافات «تحيا مصر».. الإسكندرية تعلن بدء تطوير ٥٧ قرية ونجع بتكلفة ٣ مليارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بالإعلام وهتافات تحيا مصر ويحيا السيسي.. أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية تبلغ ٣ مليار جنيه، لتطوير القرى الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.
شهد إطلاق إشارة البدء اليوم الإثنين؛ العميد محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، وجاكلين عازر نائب المحافظ واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي برج العرب القديمة.
وشهد المحافظ فرحة الأهالي ببدء تنفيذ مراحل التطوير وتواجد جميع المعدات الأجهزة التنفيذية للهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وسط هتاف الأهالي «تحيا مصر.. يعيش الرئيس السيسي»، واصطفاف الأطفال بالإعلام للاحتفال ببدء عمل المعدات، كما وجه المحافظ والأهالي الشكر لرئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة التي يبذلها لتطوير ورفع كفاءة القرى والنهوض بمستوى الاهالي الأكثر احتياجا للخدمات.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» وأضاف أن تطوير ٥٧ قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.
وقال أن القرى التي سيتم تنفيذ المبادرة بها هي ( مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي: «بهيج وأبو صير والغربانيات»، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع)، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التي ستتم في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.
وأوضح الشريف أن هناك ١٥ قطاعا تشملها أعمال التطوير، مضيفا أنه تم إجراء حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة في الشوارع، بالإضافة إلى تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة والطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.
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