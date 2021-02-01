شكرا لقرائتكم خبر عن بالإعلام وهتافات «تحيا مصر».. الإسكندرية تعلن بدء تطوير ٥٧ قرية ونجع بتكلفة ٣ مليارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالإعلام وهتافات تحيا مصر ويحيا السيسي.. أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية تبلغ ٣ مليار جنيه، لتطوير القرى الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.

شهد إطلاق إشارة البدء اليوم الإثنين؛ العميد محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، وجاكلين عازر نائب المحافظ واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي برج العرب القديمة.

وشهد المحافظ فرحة الأهالي ببدء تنفيذ مراحل التطوير وتواجد جميع المعدات الأجهزة التنفيذية للهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وسط هتاف الأهالي «تحيا مصر.. يعيش الرئيس السيسي»، واصطفاف الأطفال بالإعلام للاحتفال ببدء عمل المعدات، كما وجه المحافظ والأهالي الشكر لرئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة التي يبذلها لتطوير ورفع كفاءة القرى والنهوض بمستوى الاهالي الأكثر احتياجا للخدمات.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» وأضاف أن تطوير ٥٧ قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.

وقال أن القرى التي سيتم تنفيذ المبادرة بها هي ( مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي: «بهيج وأبو صير والغربانيات»، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع)، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التي ستتم في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.

وأوضح الشريف أن هناك ١٥ قطاعا تشملها أعمال التطوير، مضيفا أنه تم إجراء حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة في الشوارع، بالإضافة إلى تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة والطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.