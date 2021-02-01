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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب ألف عمود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع؛ أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حصر جميع الاحتياجات الأساسية لـ ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مشيراً إلى تحديد الاحتياجات الأساسية والقطاعات التي يجب تطويرها، بناء على المطالب والاحتياجات التي طالب بها الأهالي من قاطني مركز ومدينة برج العرب القديمة، وإن الهدف الأساسي هو تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا، ورفع وتحسين مستوى معيشتهم. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسكندرية.
أوضح «الشريف»، أن تطوير الـ ١٥ قطاعا المستهدفين سيحدث طفرة نوعية في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن عملية التطوير سوف تبدأ بقطاع الصرف الصحي فمن المقرر إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، وفيما يختص بقطاع مياه الشرب فسيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الإتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء فسيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عمود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة.
وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ ذكر الشريف انه بعد معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة ولتلبية لمطالب واحتياجات الاهالي؛ فإنه تقرر دعم القطاع الصحي بالبرج من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بأنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين أنه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة وسيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين وكذا سيتم إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.
وفى السياق ذاته؛ أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن، كما سيتم تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبني في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية، ولفت إلى أن نطاق التطوير سيشمل تغطية العديد من المصارف واستكمال المشروع القومي لتغطية الترع، كما سيتم إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وامدادها بالمعدات اللازمة.