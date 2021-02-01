شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب ألف عمود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع؛ أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حصر جميع الاحتياجات الأساسية لـ ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مشيراً إلى تحديد الاحتياجات الأساسية والقطاعات التي يجب تطويرها، بناء على المطالب والاحتياجات التي طالب بها الأهالي من قاطني مركز ومدينة برج العرب القديمة، وإن الهدف الأساسي هو تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا، ورفع وتحسين مستوى معيشتهم. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسكندرية.

أوضح «الشريف»، أن تطوير الـ ١٥ قطاعا المستهدفين سيحدث طفرة نوعية في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن عملية التطوير سوف تبدأ بقطاع الصرف الصحي فمن المقرر إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، وفيما يختص بقطاع مياه الشرب فسيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الإتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء فسيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عمود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة.

وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ ذكر الشريف انه بعد معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة ولتلبية لمطالب واحتياجات الاهالي؛ فإنه تقرر دعم القطاع الصحي بالبرج من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بأنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين أنه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة وسيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين وكذا سيتم إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.

وفى السياق ذاته؛ أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن، كما سيتم تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبني في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية، ولفت إلى أن نطاق التطوير سيشمل تغطية العديد من المصارف واستكمال المشروع القومي لتغطية الترع، كما سيتم إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وامدادها بالمعدات اللازمة.

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب

تركيب ١٠٠٠ عامود إنارة وتجديد الوحدات الصحية ورصف الطرق وإنشاء مدارس في برج العرب