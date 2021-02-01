شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتفقد كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاثنين، كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، وذلك للوقوف على احتياجات الكليتين من أجهزة ومعدات ومستلزمات تمهيداً لبدء الدراسة بهم العام المقبل.

وخلال الجولة قام الدكتور محجوب بالمرور على المعامل والقاعات والاماكن المعدة للمكاتب الإدارية بالكليتين.

ووافق مجلس جامعة الأقصر أمس على إنشاء كليتي العلوم والتربية، على أن تبدأ بهم الدراسة العام المقبل .

وشهد الجولة التفقدية الدكتور ممدوح كامل المشرف على مركز الدراسات العليا التربوية بجامعة الأقصر والدكتور سيد أبودهب الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات وأمين عام الجامعة المساعد ومهندسي مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعة.