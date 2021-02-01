أخبار مصر

رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس إدارة المدن الجامعية

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس إدارة المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاثنين، بمجلس إدارة المدن الجامعية لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمدن الجامعية، وذلك استعداداً لاستقبال الطلاب أعتباراً من 16 فبراير الجاري.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على فتح باب التسكين بالمدن الجامعية للطلاب أصحاب الحالات الصعبة بمختلف كليات الجامعة.

من جانبه، شدد الدكتور محجوب على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ابناء الجامعة من ، كما أكد على توفير كافة احتياجات الطلاب بالمدن الجامعية .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا