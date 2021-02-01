شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس إدارة المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاثنين، بمجلس إدارة المدن الجامعية لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمدن الجامعية، وذلك استعداداً لاستقبال الطلاب أعتباراً من 16 فبراير الجاري.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على فتح باب التسكين بالمدن الجامعية للطلاب أصحاب الحالات الصعبة بمختلف كليات الجامعة.

من جانبه، شدد الدكتور محجوب على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ابناء الجامعة من فيروس كورونا المستجد، كما أكد على توفير كافة احتياجات الطلاب بالمدن الجامعية .