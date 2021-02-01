رفض دعوى إيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من عادل إبراهيم يونس المحامي، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات نقابات المحامين على مقعد النقيب الفرعي والأعضاء المقرر عقدها يوم 7 فبراير الجاري.

حملت الدعوى رقم 22542 لسنة 75ق، واختصمت نقيب المحامين بصفته.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين أعلنت عن مواعيد إجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.