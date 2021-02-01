قمر الجوع والأخوات السبعة.. تفاصيل 8 ظواهر فلكية تحدث في فبراير 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل 8 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر فبراير الجاري.

واستعرض تادرس، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الأحد، أهم هذه الظواهر، والتي يبدأ أولها يوم 6 فبراير الحالي، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل، على أن تختتم يوم 28 فبراير، بحيث يكون كوكب عطارد في أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق.

6 فبراير 2021:

اقتران الزهرة وزحل، يقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل قبل شروق الشمس مباشرة صباح في هذا اليوم ويترائى هذا المنظر لربع ساعة فقط من 6:10 الى 6:25 صباحا، وعندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس لا نستطيع رؤيتهما بالطبع.

10 فبراير 2021:

اقتران القمر وزحل، وفي هذا الموعد يقترن هلال القمر الضعيف مع كوكب زحل في الساعة السادسة صباحا قبل شروق الشمس بفترة قصيرة مما يجعل رؤيتهما بالعين المجردة صعبة إلى حد ما.

11 فبراير 2021:

القمر الجديد (المحاق)، في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

18 فبراير 2021:

اقتران القمر والمريخ، يقترن القمر (التربيع الأول) مع كوكب المريخ في ذلك اليوم ويترائى في السماء عند دخول الليل في السادسة والنصف مساء تقريبا وحتى غروبهما قبل منتصف الليل بعدة دقائق.

19 فبراير 2021:

اقتران القمر مع الحشد النجمي بلايدس، ويقترن القمر (التربيع الأول) مع الحشد النجمي الشهير بلايدس Pleiades (الأخوات السبعة) الموجود في برج الثور.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة في ذلك اليوم عند دخول الليل في السادسة والنصف مساء تقريبا وحتى غروبهما بعد منتصف الليل بعدة دقائق.

25 فبراير 2021:

اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء وحتى غروبهما في الخامسة والنصف تقريبا من صباح اليوم التالي، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب.

27 فبراير 2021:

اكتمال بدر القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 25 حتى 28 فبراير حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 27 فبراير بإذن الله بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.6%.

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الثلج لأن أثقل الثلوج تسقط عادة خلال هذا الوقت من العام، كما يعرف أيضا بقمر الجوع لأن الصقيع يجعل الصيد صعبا بالنسبة للصيادين.

28 فبراير:

عطارد في أعلى ارتفاع، ويبلغ كوكب عطارد أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق في ذلك اليوم.

ويترائى كوكب المشتري وكوكب زحل مع كوكب عطارد في منظر ثلاثي قبل شروق الشمس بوقت قصير في الفترة من 20 فبراير وحتى نهاية الشهر، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار العالق.