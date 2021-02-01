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اجراء 4 عمليات نادرة بالمخ للقضاء على قوائم الانتظار في الاقصر الدولى

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، مدير مستشفى الأقصر الدولى، أن فريقا طبيا من أطباء جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري مكون من الدكتور أحمد طارق، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عمرو الصغير، أجرى 4 عمليات جراحية.

وأضاف العربي أن من بين العمليات إجراء تدخل جراحي لمريض يعاني من ورم بالنخاع الشوكي بالمنطقة العنقية أدى إلى ضعف بالطرف العلوي الأيمن، موضحا أن مثل هذه الجراحات المتقدمة والتي تتميز بها مستشفي الأقصر الدولي تخفيفا عن مواطني محافظة الأقصر من مشقة السفر للمحافظات الاخري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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