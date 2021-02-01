شكرا لقرائتكم خبر عن اجراء 4 عمليات نادرة بالمخ للقضاء على قوائم الانتظار في الاقصر الدولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، مدير مستشفى الأقصر الدولى، أن فريقا طبيا من أطباء جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري مكون من الدكتور أحمد طارق، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عمرو الصغير، أجرى 4 عمليات جراحية.

وأضاف العربي أن من بين العمليات إجراء تدخل جراحي لمريض يعاني من ورم بالنخاع الشوكي بالمنطقة العنقية أدى إلى ضعف بالطرف العلوي الأيمن، موضحا أن مثل هذه الجراحات المتقدمة والتي تتميز بها مستشفي الأقصر الدولي تخفيفا عن مواطني محافظة الأقصر من مشقة السفر للمحافظات الاخري.