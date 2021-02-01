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شمال سيناء تسجل 31 حالة شفاء من فيروس كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 31 حالة شفاء من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة شمال سيناء شهر فبراير الجاري بتسجيل عدد 31 حالة شفاء من .

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم الإثنين، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ 289 حالة، وعدد حالات الوفيات يبلغ 94 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1562 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار البيان إلى حجز 5 حالات للعلاج بالمستشفيات و 65 حالة تحت العزل المنزلي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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