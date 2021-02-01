شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 31 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة شمال سيناء شهر فبراير الجاري بتسجيل عدد 31 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم الإثنين، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ 289 حالة، وعدد حالات الوفيات يبلغ 94 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1562 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار البيان إلى حجز 5 حالات للعلاج بالمستشفيات و 65 حالة تحت العزل المنزلي .