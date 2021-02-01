شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تستعرض أمام النواب برنامج الـ«ألف يوم في حياة الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الأطفال» يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين حد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهرياً، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، ولقد استهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41000 أم بتكلفة بلغت 56.68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال إلقائها بيان الوزارة، الاثنين، أمام مجلس النواب، أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوم تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.