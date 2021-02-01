شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ«النواب»: 3.8 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة منن خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال برنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، وذلك بتطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8.5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.
وأضافت الوزيرة، خلال إلقاء بيان وزارتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي ارتفعت لتصل إلى 3.81 مليون أسرة، بزيادة قدرها 523 ألف أسرة ما يعادل 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1.75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3.8 مليون مستفيد بنسبة 118%.
وأوضحت أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليارا إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليارا في عام 2020 بنسبة 175%، وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24.5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5،3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.
ولفتت «القباج» إلى أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفاً 447.8 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريا، وتحمل تكلفة المصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
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