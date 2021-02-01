شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ«النواب»: 3.8 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة منن خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال برنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، وذلك بتطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8.5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.

وأضافت الوزيرة، خلال إلقاء بيان وزارتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي ارتفعت لتصل إلى 3.81 مليون أسرة، بزيادة قدرها 523 ألف أسرة ما يعادل 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1.75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3.8 مليون مستفيد بنسبة 118%.

وأوضحت أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليارا إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليارا في عام 2020 بنسبة 175%، وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24.5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5،3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

ولفتت «القباج» إلى أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفاً 447.8 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريا، وتحمل تكلفة المصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.