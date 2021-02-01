شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تنظم برامج تدريبية لموظفيها للتعامل مع تسرب غاز الكلور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت برنامجا تدريبيا لـ30 متدربًا من العاملين بالشركة للتعامل مع تسرب غاز الكلور، وكذلك 25 متدربا آخرين على كيفية الدخول للأماكن المغلقة، وذلك بمحطات مياه الشرب بمراكز جرجا، والمراغة، وسوهاج، وقريتى بلصفورة، وأولاد سالم.

وأوضح بدري- في بيان الاثنين- أنه تم تنظيم برنامج تدريبي لعدد 60 متدرب للتعرف على كيفية القيام بالإسعافات الأولية، وتدريب 100 متدرب على أعمال الدفاع المدني والحريق، لافتا إلى أنه جارٍ تنظيم دورات تدريبية لعدد 250 متدرب بمحطات مياه الشرب للتعامل الأمثل مع تسريب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة بين جميع أفرع الشركة بهدف إختيار أفضل العناصر المؤهلة لتكوين فريق الشركة في مجال التعامل مع تسريب غاز الكلور، والدخول للأماكن المغلقة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية.