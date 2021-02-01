شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: 37 ألف مواطن استفادوا من القوافل الطبية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المديرية قامت بتنفيذ العديد من القوافل الطبية العلاجية للمواطنيـن بالمناطق النائية والمحرومة بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال عام ٢٠٢٠، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهات ودعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، والبالغ عددها ٢٧ قافلة علاجية، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على ٣٧ ألفا و٦١٧ مواطنا من خلال العيادات المتنقلة بتلك المناطق.

وبحسب بيان، الاثنين، اشتملت القوافل العلاجية على العديد من التخصصات الطبية منها الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الأشعة التليفزيونية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، فيما تم تحويل 418 مريضًا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وغيرها.

وفي سياق متصل تم تنفيذ قافلة طبية أخرى لأهالي شمال سيناء بمدينة الصالحية ،بمختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي سيناء المقيميـن بمحافظة الشرقية ،في تخصصات جراحة المخ والأعصاب، والباطنة والصدر، والرمد والنساء والتوليد، والاطفال والأنف والأذن والحنجرة،وتنظيم الاسرة بجانب إجراء الفحوصات المعملية والاشعات اللازمة لهم.