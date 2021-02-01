شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول محطة ومركز لتحويل السيارات للغاز الطبيعي في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن فتح أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعى ومركز تحويل السيارات رسمياً.

وأوضح صلاح أن ذلك يتم فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وبناء على توجيهات المستشار محافظ الأقصر، مضيفاً أنه تم تشغيل أول محطة ومركز تحويل للسيارات بالغاز الطبيعي، وتم تحويل أكثر من 25 سياره تعمل بالغاز الطبيعى بنجاح.

وأضاف أن هذا المشروع يحقق مردود اقتصادى وحفاظا على البيئة، وكذلك جارى الإسراع فى إجراءت وخطط إقامه محطات جديدة بكل مناطق مراكز المحافظة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.