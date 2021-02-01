شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات بشوارع العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاثنين، أعمال توسعة ورصف شارع الرقابة الإدارية، موجها بإزالة التعديات على الشارع، وسرعة الانتهاء من تلك الأعمال خلال الأسبوع الجاري.

كما تفقد المحافظ محور سعد زغلول، موجها بتوسعة اتجاهي الشاعر ليون كل منهما بطول 10 أمتار والجزيرة الوسطى 2 متر و1.5 متر على جانبي كل اتجاه، كما تفقد الأعمال الجارية في شارع 21 من أعمال التوسعة وإزالة التعديات وأعمال الرصف.

وتابع محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية بشارعي النبوي المهندس إبراهيم المغازي من أعمال الرصف بالانترلوك، موجها بترك أعمال إزالة التعديات على الشارع لأصحاب المحال، وتفقد الأعمال الجارية في شارع الجيش من توسعة وزراعة الجزيرة الوسطى.

كما تفقد المحافظ بدء الأعمال بموقع التجمع السكني الثالث غرب مدينة كفر الشيخ بالمنطقة المجاورة لـ28 عمارة التي تم الانتهاء منها وسيتم تسليمها قريباً لمستحقيها من الحاجزين، كما سيتم العمل خلال أيام بالتجمع السكني الأول والثاني بالمناطق المجاورة لجامعة كفر الشيخ وخلفها، لتنتهي معاناة الأهالي والتي دامت 17 سنة، بعد توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء.