شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: معاينة بعض الأماكن لإنشاء مركز لتجميع البلازما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، والدكتورة نانسي عبدالحي، مديرة بنك الدم الإقليمي بالزقازيق، عدة أماكن لمعاينة واختيار المناسب منها لدراسة إنشاء مركز تجميع البلازما بمحافظة الشرقية.

وتفقد وكيل الوزارة مستشفيات الزقازيق العام والأمراض الصدرية، والمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لإنشاء المركز، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وخطوط السير والتنقلات للمركز، ومدي مطابقتها لإتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بها.

كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، وأعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما أكد على تطبيق بروتوكول العلاج لمرضي فيروس «كورونا» المستجد، وفقا لتعليمات وزارة الصحة.