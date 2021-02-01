شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح في جولة بمدينة الضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاثنين، جولة ميدانية لتفقد تنفيذ عدد من أعمال التطوير بمدينة الضبعة والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة المدخل الغربي للمدينة، مع عمل أرصفة وبلدورات وتحويل أعمدة الإنارة من هوائية لأرضية، موجها بالإسراع في نسب التنفيذ لأعمال تطوير المدخل الغربي وبما يليق بالمدينة وأهلها وزائريها ويواكب المشروعات الكبرى التي تتم بها، كما تفقد سوق الضبعة الحضاري الجديد ومتابعة مدى الالتزام والحفاظ على المظهر الحضارى مع تيسير خدماته للمواطنين.

وزار محافظ مطروح مزلقان السكة الحديد بعد تطويره لتيسير حركة السيارات والحفاظ على سلامة العبور عبر السكة الحديد شرق وغرب المدينة، كما تفقد أعمال تطوير الشارع الرئيسي للمدينة، ومستشفى الضبعة المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة توافر كل المستلزمات والأدوات الطبية مع تواجد الأطباء والتمريض وتيسير الخدمة الطبية للأهالي.