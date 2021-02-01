شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعزى أسرة مجند من «شهداء سيناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الإثنين، قرية «بندار الرملية» بمركز جرجا، لتقديم واجب العزاء لأسرة المجند جابر عبدالفتاح محمد «22 سنة»، والذى استشهد في مواجهات مع جماعات الإرهاب بشمال سيناء.

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، في حربهم ضد الإرهاب.

وأكد المحافظ، على عراقة الشعب والجيش المصري الذي طالما يضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، لافتا إلى قوة النسيج المصري المتماسك شعبا، وجيشا، وشرطة، ودولة ضد الإرهاب الأسود.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء، نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، والعقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة.