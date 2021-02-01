شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: لجنة عمل لإعداد إستراتيجية وطنية لحماية العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيانها أمام مجلس النواب، أن الوزارة تعمل مع وزارة التخطيط على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

وأضافت أن الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكدت أنه جارى العمل على وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.